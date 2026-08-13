JHS Svendgaard Laboratories stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

JHS Svendgaard Laboratories hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 0.12 INR. Im Vorjahresquartal hatte JHS Svendgaard Laboratories ebenfalls ein EPS von 0.120 INR je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 29.53 Prozent auf 303.8 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 234.5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch