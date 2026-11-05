JHS Svendgaard Laboratories stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

JHS Svendgaard Laboratories hat am 02.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.06 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0.020 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 218.3 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 2.01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 222.8 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch