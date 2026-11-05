Jhaveri Credits Capital: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Jhaveri Credits Capital präsentierte am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.44 INR gegenüber 1.30 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Im abgelaufenen Quartal hat Jhaveri Credits Capital 62.0 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 72.83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 228.0 Millionen INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch