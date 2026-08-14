Jhaveri Credits Capital: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Jhaveri Credits Capital hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1.33 INR. Im Vorjahresquartal waren 1.33 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 91.23 Prozent auf 187.9 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 98.3 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch