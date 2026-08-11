JGChemicals: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

JGChemicals hat am 08.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6.40 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4.03 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 44.78 Prozent auf 3.16 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.18 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch