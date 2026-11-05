JGChemicals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

JGChemicals hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 6.81 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3.67 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 3.61 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 63.89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.20 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch