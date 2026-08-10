JGC legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

JGC hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 48.03 JPY. Im Vorjahresviertel hatte JGC 23.17 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 159.30 Milliarden JPY, gegenüber 189.82 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 16.08 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch