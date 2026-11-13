JGC informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

JGC veröffentlichte am 11.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 1.19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.340 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 11.98 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.14 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.30 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch