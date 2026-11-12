JGC: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

JGC veröffentlichte am 11.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 94.74 JPY. Im letzten Jahr hatte JGC einen Gewinn von 25.07 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4.92 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 182.01 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 191.43 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch