JG Summit: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

JG Summit hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS lag bei 1.04 PHP. Im letzten Jahr hatte JG Summit einen Gewinn von 1.41 PHP je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat JG Summit im vergangenen Quartal 102.86 Milliarden PHP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13.64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JG Summit 90.51 Milliarden PHP umsetzen können.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 0.679 PHP je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 92.07 Milliarden PHP gerechnet.

Redaktion finanzen.ch