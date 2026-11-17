JG Summit präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.24 PHP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.500 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

JG Summit hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 86.95 Milliarden PHP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8.59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 80.07 Milliarden PHP erwirtschaftet worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0.652 PHP sowie einen Umsatz von 88.39 Milliarden PHP prognostiziert.

Redaktion finanzen.ch