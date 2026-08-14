JG Summit: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

JG Summit gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 0.34 USD gegenüber 0.500 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.69 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4.86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.61 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch