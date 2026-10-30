JFE Systems stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

JFE Systems stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 32.12 JPY gegenüber 21.28 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5.01 Prozent auf 13.72 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14.45 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch