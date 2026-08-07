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07.08.2026 06:37:00
JFE: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
JFE veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
JFE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 49.09 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 11.21 JPY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4.11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1’161.18 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1’115.31 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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