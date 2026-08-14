jeuDAN A-S Bearer and-or registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

jeuDAN A-S Bearer and-or registered hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3.86 DKK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4.35 DKK erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3.54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 453.5 Millionen DKK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 438.0 Millionen DKK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch