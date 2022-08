mobilezone holding ag / Schlagwort(e): Produkteinführung

Jetzt bei mobilezone vorbestellen: Samsung lanciert mit dem Galaxy Z Fold4 und dem Galaxy Z Flip4 neue Modelle



10.08.2022 / 15:58



MEDIENMITTEILUNG Rotkreuz, 10. August 2022 Heute hat Samsung die neuen Modelle Galaxy Z Fold4 und Galaxy Z Flip4 vorgestellt. Die Modelle können bei mobilezone ab sofort vorbestellt werden. Der offizielle Verkaufsstart ist der 26. August 2022. Um 15 Uhr hat Samsung die neusten faltbaren Galaxy Smartphones vorgestellt. Der offizielle Verkaufsstart des Galaxy Z Fold4 und des Galaxy Z Flip4 ist der 26. August 2022. Kunden von mobilezone, die mobilezone Club Mitglied sind, werden bei Verkaufsstart priorisiert behandelt. Roger Wassmer, CEO Schweiz von mobilezone, sagt: «Kunde bei mobilezone zu sein lohnt sich: Mit dem Vorbestellungsservice von mobilezone gelangen Interessierte früher an die neuen Samsung Galaxy Modelle.» Gleichzeitig mit den neuen Foldables lanciert Samsung die neuste Serie der Galaxy Watches, die Galaxy Watch5 und die Galaxy Watch5 Pro sowie die Galaxy Buds Live. Alle Geräte werden bei mobilezone mit oder ohne Abo sämtlicher Mobilfunkanbieter verfügbar sein. Mit einem Abschluss eines neuen Abos oder einer Vertragsverlängerung aller Abos von Swisscom, Sunrise, Salt, UPC, M-Budget, TalkTalk, Wingo und Yallo sind die Geräte ab CHF 0.- erhältlich. Registrationen sind online unter https://mobilezone.ch/de/flipfold4 sowie in allen mobilezone Shops möglich. Kontakt für Medienschaffende

Martina Högger

Senior Manager Corporate Communications

mobilezone ag

mobilezoneholding@mobilezone.ch Über mobilezone

Die 1999 gegründete mobilezone holding ag ist mit einem Umsatz von CHF 982 Mio. und einem Konzerngewinn von CHF 50.7 Mio. im Berichtsjahr 2021 der führende unabhängige Schweizer und deutsche Telekomspezialist. Die Namenaktien der mobilezone holding ag (MOZN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG gehandelt. Die mobilezone Gruppe beschäftigt rund 1000 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Urnäsch, Köln, Bochum, Münster und Berlin. Das Angebot umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Eine unabhängige Beratung und Services für Privat- und Geschäftskunden, Reparaturdienstleistungen, Grosshandelsaktivitäten sowie die Belieferung des Fachhandels runden das Angebot ab. Die Dienstleistungen und Produkte werden online über diverse Webportale sowie in über 120 eigenen Shops in der Schweiz angeboten.

www.mobilezoneholding.ch

Ende der Medienmitteilungen