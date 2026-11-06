Jetking Infotrain mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Jetking Infotrain präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5.90 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5.41 INR je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 57.9 Millionen INR – eine Minderung von 19.20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 71.6 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch