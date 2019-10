Jetinno lance son premier modèle de machine à café au lait frais au salon Host Milano 2019

MILAN, 15 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Host Milano 2019 est le plus important salon de la restauration en Italie. Jetinno, le premier fabricant chinois de machines à café à intégrer la European Vending & Coffee Service Association (EVA), se rendra à nouveau à Milan pour l'événement, dont la section dédiée au café est l'une des plus vastes.

Jetinno présentera au salon Host ses nouvelles machines à café en grains et au lait frais JL35, ses machines à succès de la série JL500, sa machine de table JLTT-ES4C-P à écran tactile de 14 pouces et sa machine JLTTN-ES4C-10-A à écran tactile de 10,1 pouces. La machine à café commerciale Jetinno est dotée de la cafetière à expresso à haute pression brevetée par Jetinno qui peut extraire rapidement et en profondeur l'essence du café afin de restituer l'expérience de dégustation d'expresso la plus classique. Le design modulaire de la machine permet d'intégrer un système d'infusion à basse pression de thé au lait frais, de thé noir, etc. Outre le café, elle peut également servir du chocolat, du lait, des jus de fruits et plus de 20 recettes de boissons différentes. De plus, elle permet aux clients de faire des modifications pour que les boissons soient à leur goût. Enfin, grâce au système de gestion IdO d'arrière-plan unique de Jetinno, il est possible de vérifier davantage d'informations telles que l'état de la machine, les commandes, les défaillances, etc.

Dans le cadre de sa stratégie de mondialisation, Jetinno a coopéré avec de nombreuses entreprises du café européennes, notamment FrieslandCampina, Schaerer, Cimbali, WMF et Tchibo. En parallèle à son expansion sur le marché européen, Jetinno exporte le fruit de sa R & D et de sa production et aide ainsi ses clients européens à personnaliser des équipements connexes pour machines à café. En tant que fournisseur d'une célèbre entreprise du café européenne, Jetinno devient la première entreprise chinoise à exporter sa technologie de préparation d'expressos en gros volumes.

Pour préparer un expresso classique, la machine à café professionnelle Jetinno marie harmonieusement les ingrédients de l'expresso avant la phase de conception en coopérant avec de nombreuses marques internationales réputées de la chaîne d'approvisionnement, notamment Swiss Ditting (moulin), ODE, EMERSON, OMRON, PROCON, AVS Römer et Backerhts. La machine à café commerciale Jetinno présente de nombreux avantages fondamentaux, tels que la qualité, la stabilité, l'intelligence, la modularisation et la personnalisation, qui constituent une base solide pour la coopération avec de nombreuses entreprises du café européennes.

Le salon Host Milan 2019 se tiendra du 18 au 22 octobre à la Foire de Milan, Strada Statale Sempione, 28, 20017 Rho MI, Italie. Jetinno vous invite cordialement à vous rendre sur son stand pour tester sa nouvelle machine à café et déguster un délicieux expresso ! Emplacement du stand : Halle 22, stand n° Z13.

Site web : www.jetinnovending.com.

Contact : Abby Fu

+86-15813394936

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1010866/Jetinno_Releases_First_New_coffee_Machine.jpg