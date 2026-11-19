JetAI präsentierte am 17.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1.82 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -118.000 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 57.31 Prozent auf 0.7 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch