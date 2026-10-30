Jet Freight Logistics: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Jet Freight Logistics hat sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS belief sich auf 0.45 INR gegenüber 0.190 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.18 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 40.98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Jet Freight Logistics einen Umsatz von 837.8 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch