JESCO zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

JESCO hat am 14.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.11.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 56.76 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 15.41 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6.13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.81 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.11 Milliarden JPY ausgewiesen.

