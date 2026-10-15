JESCO informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

JESCO lud am 14.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 16.71 JPY. Im Vorjahresviertel waren 104.87 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat JESCO 3.75 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 44.36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6.74 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 174.06 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 155.31 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 18.06 Milliarden JPY – eine Minderung um 5.27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 19.07 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch