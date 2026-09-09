Jerusalem Real Estate Investment vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Jerusalem Real Estate Investment veröffentlichte am 06.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 655.56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0.7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch