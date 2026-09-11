Jersey Mike s Subs A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Jersey Mike s Subs A hat am 09.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0.19 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Beim Umsatz wurden 208.0 Millionen USD gegenüber 189.0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch