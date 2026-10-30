Jersey Mike s Subs A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Jersey Mike s Subs A stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10.0 Prozent auf 209.0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 190.0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch