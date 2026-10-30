Jeronimo Martins SGPS informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Jeronimo Martins SGPS hat am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.24 EUR gegenüber 0.340 EUR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4.32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9.53 Milliarden EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.14 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0.316 EUR sowie einem Umsatz von 9.49 Milliarden EUR in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.ch