Jerash stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Jerash hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.030 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 50.2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 39.6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch