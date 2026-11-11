Jerash präsentierte Quartalsergebnisse

Jerash hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.17 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.040 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 50.3 Millionen USD – ein Plus von 19.82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Jerash 42.0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch