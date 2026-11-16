Jeol zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Jeol lud am 13.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.32 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.340 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 259.7 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 8.67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 284.3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch