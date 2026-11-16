Jeol: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Jeol liess sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Jeol die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Jeol hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 101.10 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 101.23 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 41.35 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1.34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 41.91 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch