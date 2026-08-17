Jeol präsentierte Quartalsergebnisse

Jeol hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 35.12 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 91.32 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 24.47 Milliarden JPY – eine Minderung von 39.06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 40.15 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch