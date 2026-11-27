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27.11.2026 14:44:00
Jensen Huang: Wird der Nvidia-Chef nach seiner Rückkehr seinen Führungsstil ändern?
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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27.11.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Ende des Freitagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
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27.11.26
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
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27.11.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 schlussendlich in Grün (finanzen.ch)
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27.11.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite am Freitagnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
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27.11.26
|Starker Wochentag in New York: nachmittags Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.ch)
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27.11.26
|Trump’s Nvidia intervention has a cost for US stocks (Financial Times)
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27.11.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones legt zu (finanzen.ch)
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27.11.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite liegt im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|24.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
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|19.11.26
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|24.11.26
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|DZ BANK
|24.11.26
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|23.11.26
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|23.11.26
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|Bernstein Research
|19.11.26
|NVIDIA Buy
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|24.11.26
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|DZ BANK
|24.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
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|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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|08.07.26
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NVIDIA am 27.11.2026
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Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliessen im Plus -- SMI verabschiedet sich mit Gewinnen ins Wochenende -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen letztlich deutlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.