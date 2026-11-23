Santa Clara (awp) - Jensen Huang kehrt knapp zwei Wochen nach seinem Rücktritt an die Spitze des US-Chipkonzerns Nvidia zurück. Der Mitgründer übernimmt mit sofortiger Wirkung wieder die Konzernleitung und einen Sitz im Verwaltungsrat.

Der Verwaltungsrat habe den Entscheid einstimmig getroffen, teilte der Chiphersteller am Montag weiter mit. Interimschefin Colette Kress bleibt derweil Finanzchefin, Harvey Jones bleibt Verwaltungsratspräsident.

Noch am vergangenen Dienstag hatte Jones bei der Vorlage der Quartalszahlen erklärt, der Verwaltungsrat beabsichtige keine Wiedereinsetzung Huangs. Nvidia hatte dessen Rücktritt am 12. November bekanntgegeben. Jones begründete den Schritt später mit dem Bekanntwerden persönlichen Verhaltens, das mit dem Verhaltenskodex und den Standards des Unternehmens unvereinbar gewesen sei. Huang hatte Nvidia 1993 mitgegründet und den Konzern seither geführt.

Die unabhängige Untersuchung zu Medienberichten, wonach Huang Ziel eines ausländischen Nachrichtendienstes gewesen sein soll, läuft weiter. Huang habe seine Zusammenarbeit zugesichert. Vor dem Entscheid über seine Rückkehr holte der Verwaltungsrat nach eigenen Angaben Einschätzungen hochrangiger US-Regierungsvertreter ein. Gestützt darauf sieht das Gremium in der Wiedereinsetzung kein Risiko für die nationale Sicherheit.

Nvidia hat zudem einen Verwaltungsratsausschuss für nationale Sicherheit und Exportkontrollen eingerichtet und sucht eine konzernweite Compliance-Leitung. Der Chiphersteller will weiterhin mit den US-Behörden bei deren laufenden Untersuchungen zusammenarbeiten.

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