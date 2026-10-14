dormakaba Aktie 1179595 / CH0011795959
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14.10.2026 02:00:00
Jenseits des Pflegeheims: Technologiegestützte Räume für Senioren
Technologie macht Pflegeheime zu aktiven Partnern der Pflege. Unsichtbare Systeme, Sensoren und KI erkennen Risiken früh und entlasten das Personal für den Menschen. Barrierefreies, flexibles Design begleitet einen ganzen Lebensweg, digitale Plattformen bekämpfen Isolation. Datenschutz, Regulierung und Finanzierung bleiben Hürden. Entscheidend ist nicht die Technik selbst, sondern ihre Integration.Weiter zum vollständigen Artikel bei Kaba Holding AG
In eigener Sache
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