JENOPTIK zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

JENOPTIK stellte am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

JENOPTIK hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.59 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.370 EUR je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17.97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 300.6 Millionen EUR umgesetzt, gegenüber 254.8 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch