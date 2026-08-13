JENOPTIK stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

JENOPTIK hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0.40 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0.260 EUR je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 262.0 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 254.8 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch