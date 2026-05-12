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JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601

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Bilanz im Blick 12.05.2026 13:18:00

JENOPTIK-Aktie zweistellig im Plus: Halbleiternachfrage treibt Geschäft im ersten Quartal

JENOPTIK-Aktie zweistellig im Plus: Halbleiternachfrage treibt Geschäft im ersten Quartal

JENOPTIK hat im ersten Quartal einen hohen Auftragseingang erzielt und die Erwartungen des Marktes sowohl beim Umsatz als auch Gewinn teils deutlich übertroffen.

JENOPTIK
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Die EBITDA-Marge lag in den drei Monaten mit 18,4 Prozent deutlich über dem Vorjahr von 14,9 Prozent und über den Schätzungen der Analysten von 16,7 Prozent. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte das im TecDAX notierte Unternehmen.

"Wir sehen seit Jahresbeginn eine sehr dynamische Nachfrage in unseren OEM-Geschäften, insbesondere von Seiten der Halbleiterausrüstungsindustrie", wird CFO Prisca Havranek-Kosicek in der Mitteilung zitiert. "Auch wenn sich diese sehr hohe Dynamik voraussichtlich so nicht fortsetzen wird, haben wir damit eine gute Basis für ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2026."

Der Umsatz sank in den drei Monaten den weiteren Angaben zufolge leicht um 1 Prozent auf 241,2 Millionen Euro. Das EBITDA stieg dagegen um 22,5 Prozent auf 44,4 Millionen Euro. Das EBIT des Konzerns stieg auf 25,9 (Vorjahr: 16,9) Millionen Euro, das Konzernergebnis nach Steuern erreichte 16,8 (9,2) Millionen Euro.

Analysten hatten mit einem Umsatz von nur 237 Millionen Euro und einem EBITDA von lediglich 40 Millionen Euro gerechnet.

Für das laufende Jahr rechnet JENOPTIK weiterhin mit einem Umsatzplus im einstelligen Prozentbereich. Die EBITDA-Marge wird bei 19,0 bis 21,0 Prozent gesehen nach 18,4 Prozent im Vorjahr.

Die JENOPTIK-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 12,07 Prozent auf 40,68 Euro.

Dow Jones Newswires

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 13’891.86 13.94 S7LBMU
Short 14’423.43 8.79 SSTBFU
SMI-Kurs: 13’110.07 12.05.2026 13:20:42
Long 12’545.99 19.85 SW7BAU
Long 12’244.51 13.58 S7SB9U
Long 11’721.43 8.82 SWFBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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