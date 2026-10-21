JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601
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21.10.2026 14:47:00
JENOPTIK-Aktie im Höhenflug: Konzern hebt EBITDA-Margenziel dank KI-Nachfrage an
Beflügelt von einer starken Dynamik im Halbleiterausrüstungsgeschäft hebt JENOPTIK das Margenziel im laufenden Geschäftsjahr an.
Beim Umsatz im laufenden Jahr erwartet der Vorstand unverändert 5 und 9 Prozent Zuwachs gegenüber dem Vorjahr.
Die hohe Auftragseingangsdynamik vor allem im Halbleiterausrüstungsgeschäft habe sich auch im 3. Quartal fortgesetzt. Auf Basis vorläufiger Zahlen belief sich der Auftragseingang des Konzerns nach neun Monaten bei 1,1 Milliarden Euro nach 777,3 Millionen im Vorjahreszeitraum. Der Konzernumsatz erreichte mehr als 800 (Vorjahr: 753,2) Millionen Euro, das EBITDA lag bei knapp 180 (131,8) Millionen Euro.
JENOPTIK legt die vollständigen Neunmonatszahlen am 10. November vor.
Via XETRA steht die JENOPTIK-Aktie zeitweise bei 38,82 Euro, was einem kräftigen Plus von 8,02 Prozent entspricht.
DJG/rio/mgo
DOW JONES
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