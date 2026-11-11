JENOBA veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

JENOBA hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 11.08 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte JENOBA ein EPS von 11.04 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 359.9 Millionen JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 351.0 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

In Sachen EPS wurden 42.35 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JENOBA 40.83 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3.69 Prozent auf 1.42 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch