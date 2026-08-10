JENOBA: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

JENOBA hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 9.53 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte JENOBA ein EPS von 9.60 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2.53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 333.4 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 341.9 Millionen JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch