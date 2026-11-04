Jenburkt Pharmaceuticals präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Jenburkt Pharmaceuticals hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 23.13 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 23.03 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 483.2 Millionen INR – ein Plus von 6.06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Jenburkt Pharmaceuticals 455.6 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch