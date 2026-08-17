Jena Acquisition A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Jena Acquisition A hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0.06 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Jena Acquisition A noch ein Gewinn pro Aktie von -0.220 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch