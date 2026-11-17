Jena Acquisition A lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Jena Acquisition A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.07 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.080 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.ch