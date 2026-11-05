JELD-WEN präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

JELD-WEN lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.20 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4.300 USD je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 798.5 Millionen USD, gegenüber 809.5 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1.36 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch