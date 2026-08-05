JELD-WEN öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

JELD-WEN hat am 03.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.37 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JELD-WEN -0.250 USD je Aktie generiert.

Mit einem Umsatz von 817.8 Millionen USD, gegenüber 823.7 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0.72 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch