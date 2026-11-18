JEJUAIR äusserte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2409.00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte JEJUAIR ein EPS von -762.000 KRW je Aktie vermeldet.

JEJUAIR hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 497.75 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28.20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 388.26 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch