JEIL PHARMACEUTICAL hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

JEIL PHARMACEUTICAL hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 383.00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 705.00 KRW je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 136.69 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 134.76 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch