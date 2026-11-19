Jeil Pharmaceutical hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei -151.70 KRW. Ein Jahr zuvor waren 233.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Jeil Pharmaceutical im vergangenen Quartal 153.42 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1.21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Jeil Pharmaceutical 151.59 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch