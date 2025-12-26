Jeffs Brands Aktie 116970941 / IL0011808354
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
26.12.2025 14:07:15
Jeffs' Brands To Sell Approx. 1.43 Mln Shares Of Fort Technology, Shares Gain In Pre-Market
(RTTNews) - Jeffs' Brands Ltd (JFBR), Friday announced an agreement to sell and transfer about 1.43 million shares of Fort Technology Inc., a global consulting and IT services company, to institutional investors for a total consideration of C$928,571.
Notably, the sale represents a valuation of C$12.5 million, and upto C$20 million on a fully diluted basis for Fort.
The sale is expected to provide additional liquidity as the company continues to execute its strategy to focus on homeland security and advance technologies.
The transaction is estimated to occur within seven days following the execution of the agreement.
In the pre-market hours, JFBR is trading at $1.11, up 7.76 percent on the Nasdaq.
Nachrichten zu Jeffs Brands Ltd Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Jeffs Brands Ltd Registered Shs
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
Inside Trading & Investment
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerRuhe vor Weihnachten: SMI schließt nach Rekordhoch stärker -- DAX letztlich fester
Am Dienstag ging es vor den anstehenden Weihnachtsfeiertagen am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt nach oben.