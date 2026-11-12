Jeffersonville Bancor stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Jeffersonville Bancor hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.87 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.780 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 9.3 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8.8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch